Феномен Ізраїлю: лікар пояснив, чому в країні така низька смертність від COVID-19

Коронавірус в Україні і світі (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Лікар з Ізраїлю пояснив, як в країні змогли зупинити пандемію COVID-19

Пандемія коронавірусу продовжує мандрувати по Україні та іншим країнам. У деяких країнах дуже високі показники інфікованих і загиблих, а в деяких хворобу вдалося утримати й сповільнити поширення.

В Ізраїлі сценарій пандемії дуже схожий з ситуацією в Україні. Там зареєстровано близько 16 з половиною тисяч інфікованих, з яких понад 12 тисяч вже одужали, а померли 264 пацієнти. Як у цій країні вдалося перемогти коронавірус і які методи лікарів спрацювали, розповів керівник Асоціації медичних центрів Ізраїлю МЕДЕС Роман Гольдман у блозі на сайті "Гордон".

Роман Гольдман зазначив, що низька смертність від COVID-19 в Ізраїлі тільки завдяки жорсткому і швидкому карантину, а також тому, що система охорони здоров'я на час пандемії не була сильно перевантажена. У кожного пацієнта було своє місце в реанімації, і з кожним важко хворим знаходилася ціла бригада медиків.

"В Ізраїлі одна з найнижчих у світі смертностей від коронавірусу. Лікарі пояснюють це не національними та генетичними особливостями або чудесами ізраїльської медицини. Не "койка", чотири ніжки й матрац, а місце – з підключеним киснем, ШВЛ та іншими системами обладнання. Тих, кого підключали до ШВЛ, залишали на ній до повної стабілізації стану. Набагато довше, ніж хворі були на ШВЛ в інших країнах. Як таке можливо? Та дуже просто – система охорони здоров'я Ізраїлю не була перевантажена. Вистачило ресурсів для кожного", - пояснив Гольдман.

Він додав, що в лікарню забирали лише тих, кому це було потрібно за медичними показаннями. За тими, хто знаходився вдома, здійснювали постійний медичний контроль.

Єдине, що спрацювало в Ізраїлі, за словами Гольдмана, це жорсткий карантин, попри обурення населення.

"Єдина модель, що спрацювала – жорсткий карантин, маски, дистанція, тотальна заборона на пересування. Шведська модель, на жаль, не спрацювала – у них загиблих більше, ніж тих, хто одужав. Про білоруську модель навіть писати не хочеться, немає цензурних слів. Ті, хто запізнився – Росія, США – зараз тільки проходять пік. Про це звичайний грип" запам'ятайте тільки один факт – в Італії вперше з часів Другої світової перед лікарем стояв жахливий вибір: у тебе п'ять хворих, все у важкому стані, а апарат ШВЛ тільки один. От і вибирай, кого підключати, – решта з великою часткою ймовірності помруть", - розповів лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вже 10 країн світу змогли перемогти пандемію коронавірусу.

Автор: Маруся Щаслива