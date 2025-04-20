Названы лекарства, которые приводят к слабоумию: их продают в каждой украинской аптеке!

Успокоительные лекарства продаются в каждой аптеке, и часто украинцы покупают их, но используют далеко не по назначению. Более того - не все лекарства действительно помогают организму.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал психиатр и врач-нарколог Евгений Скрипник.

Он говорит, что употребление таких успокоительных лекарств как Барбовал может быть даже хуже, чем антидепрессанты.

"Сам по себе Барбовал - это препарат, который содержит, кроме спирта, изовалериановую кислоту и фенобарбитал. Это старый транквилизатор, который используют в Америке при судорожных синдромах под контролем врача", - объясняет он.

В случае бесконтрольного и длительного приема у человека может развиться зависимость от средства, нарушение структуры сна, так называемое фенобарбиталовое слабоумие - развитие нарушения памяти и концентрации. Кроме того, происходит интоксикация сердечно-сосудистой системы.

"Когда вам помогает успокоиться Барбовал, вам будет помогать и хождение, и бег, и отдых и тому подобное. То есть это не тот метод лечения, который входит в протоколы лечения нарушения сна или тревожных расстройств", - отмечает нарколог.

Гидазепам - это также транквилизатор, бензодиазепиновый. Он не лечит ни тревожных расстройств, ни депрессивных расстройств.

"Он лечит временную тревогу. То есть, когда мы с вами слышим, например, взрыв, и вам страшно, паника, можно по назначению врача принимать Гидазепам 5-20 дней, чтобы стабилизировать состояние человека. Мы можем назначить Гидазепам временно, когда нет тревожного расстройства или депрессии", - объясняет специалист.

Но употреблять такого рода успокоительные для лечения не стоит, поскольку оно не будет иметь никакого смысла, добавляет Скрипник.

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