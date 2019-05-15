Груба помилка: експерти назвали винуватців трагедії в Шереметьєво

Пожежа в літаку в Шереметьєво 5 травня, забрала життя 41 людини з 78, що перебували на борту. Експерти назвали винуватців трагічної катастрофи Sukhoi Superjet 100. Про це повідомляють росЗМІ.

У результаті проведеного розслідування, з'ясувалося, що у літак дійсно вдарила блискавка через 15 хвилин після зльоту. Експерти вважають, що така ситуація безсумнівно вважається аварійною, однак вона не вимагає негайної посадки.

Літак міг ще деякий час знаходиться у повітрі для того, щоб приземлитися на найближчий пристосований аеродром, або ж виробити паливо над посадковою смугою.

Катастрофа в Шереметьєво - названі винуватці пожежі в літаку (скрін відео: YouTube)

Однак пілоти спробували якомога швидше посадити авіалайнер. Саме цей маневр експерти назвали фатальним. Перед самим приземленням льотчики різко збільшили режим роботи двигунів і водночас опустили ніс літака.

Справа в тому, що при швидкій посадці передня стойка шасі стиснулася, підкинувши літак вгору, спровокувавши серію "підскоків" від злітно-посадкової смуги. Від ударів задні стійки шасі продавили паливні баки, і паливо, що залишилося в баках, спровокувало загоряння літака.

Катастрофа в Шереметьєво - названі винуватці пожежі в літаку (скрін відео: YouTube)

На думку фахівців, саме помилка пілотів спровокувала пожежу. Справа в тому, що спроба посадки після першого "відскоку" від посадкової смуги - це груба помилка. У такій ситуації необхідно припинити посадку і починати екстрений зліт.

Катастрофа в Шереметьєво - названі винуватці пожежі в літаку (відео: YouTube)

Раніше повідомлялося, що в РФ сталися відразу дві надзвичайних пригоди з "Суперджетом" протягом однієї ночі.

Також ми писали про те, що одна з пасажирок загинула в хвості літака, намагаючись врятувати дітей.

До речі, у Шереметьєво загинув зрадник України, внесений у базу "Миротворця".