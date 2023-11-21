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Роковое падение. Фанатка Робби Уильямса умерла после его концерта

Робби Уильямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)
Автор: Иванна Пашкевич

Умерла женщина, которая получила серьезные травмы во время концерта британского певца Робби Уильямса в Сиднее на прошлой неделе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The Guardian.

Еще одна смерть на концерте

Представитель медицинского учреждения Святого Винсента в Сиднее подтвердил, что 70-летняя женщина ушла из жизни в понедельник после несчастного случая, произошедшего в четверг вечером на стадионе Allianz в Мур-парке.

Робби Уильямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, где ее ввели в искусственную кому.

Напомним, во время концерта Робби Уильямса одна из его фанаток захотела приблизиться к сцене, сделав попытку перелезть через сиденье.

В какой-то момент она потеряла равновесие и упала с шести рядов кресел. После инцидента к ней прибежали медицинские специалисты, оказав первую помощь.

Затем была вызвана скорая, которая доставила пострадавшую в больницу.

Организаторы мероприятия сообщили, что персонал площадки и случайный медработник, также присутствовавший на концерте в качестве зрителя, помогли женщине.

Робби Уильямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Впоследствии стало известно, что у нее были травмы лица и головы. Врачи боролись за жизнь 70-летней поклонницы артиста несколько дней, однако от полученных травм она скончалась.

Отмечается, что представители исполнителя пока не отреагировали на событие.

Робби Уильямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Напомним, недавно подобная трагедия произошла и на концерте известной американской певицы Тейлор Свифт.

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