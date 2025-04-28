Роковая ошибка владельцев собак и кошек: почему нельзя смывать фекалии в унитаз

Быстро избавиться от следов жизни питомца, просто смыв их в туалет, кажется удобной и безобидной идеей. Но ветеринары предупреждают: это одна из худших вещей, которые вы можете сделать. И дело не только в сантехнике. Реальная опасность куда серьезнее - для вас и для окружающих.
Почему нельзя смывать фекалии домашних животных в унитаз и чем это грозит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok ветеринара Бена.
Это очень удобно - быстро смыть фекалии кота или собаки в унитаз. Однако ветеринар Бен подчеркивает: фекалии собак и котов содержат опасные бактерии и паразиты, которые выживают даже после обработки на водоочистных заводах. И главная угроза имеет имя - токсокара.
Токсокара - это глистный паразит, который может передаваться человеку. Особенно уязвимы беременные женщины, маленькие дети и люди с ослабленной иммунной системой.
"В нашем кишечнике не развиваются взрослые черви, но случается, что мы случайно проглатываем яйца (в частицах кала), из которых вылупляются личинки, которые начинают передвигаться внутри нашего тела", - объясняет эксперт.
Как объясняет Бен, яйца токсокары могут попасть в организм через частицы кала. После заражения личинки паразита начинают перемещаться по внутренним органам, что вызывает опасные инфекции:
Висцеральный ларва-мигранс - движение личинок по органам, вызывающее воспаление.
Глазной ларва-мигранс - поражение глаз, которое может привести к потере зрения.
Когнитивные последствия - есть доказательства, что заражение токсокарами в детстве может снижать IQ и влиять на развитие мозга.
Нужно быть честными: заражение токсокарой через воду - редкий случай. Но каждый риск, который можно легко устранить, стоит убрать.
"Регулярная очистка домашних животных от глистов существенно снижает вероятность заражения. Но главное - не смывайте фекалии в унитаз", - говорит ветеринар.
Смывать собачьи или кошачьи калы в унитаз - плохая идея, которая создает риск для здоровья вас и ваших близких. Правильная утилизация - небольшая цена за спокойную и безопасную жизнь вместе с питомцами.
@ben.the.vet Replying to @user4032469146853 wheelchairs can improve quality of life for some dogs, but aren’t always appropriate #learnontiktok #veterinary #dogwheelchair #ivddsurvivor love nwantinti (ah ah ah) - CKay
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