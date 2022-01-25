У фаст-фуді Києва помічений шанувальник Росії: дивно і непристойно (фото)

Так, кухар і продавець шаурми працює на точці фаст-фуду в одязі з написом "Росія". Його побачили в закладі "Шаур мяу"" біля станції метро "Мінська".

"У наш час як мінімум дивно і непристойно носити подібні наряди, ні?" - поставив питання автор фотографій і поста.

У Києві шаурмен працює в одязі з написом Росія (фото: Київ Оперативний)

У коментарях українці відзначили, що потрібно навідатися до такого продавця.