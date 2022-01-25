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У фаст-фуді Києва помічений шанувальник Росії: дивно і непристойно (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Києві помітили своєрідного шанувальника Росії, в той час як війна на Донбасі з РФ йде з 2014 року.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Так, кухар і продавець шаурми працює на точці фаст-фуду в одязі з написом "Росія". Його побачили в закладі "Шаур мяу"" біля станції метро "Мінська".

"У наш час як мінімум дивно і непристойно носити подібні наряди, ні?" - поставив питання автор фотографій і поста.

У Києві шаурмен працює в одязі з написом Росія (фото: Київ Оперативний)

У коментарях українці відзначили, що потрібно навідатися до такого продавця.

  • Потрібно до нього навідатися.
  • Скажу просто. Тих хто одягає такі футболки і тд. явно не втратив близьких, друзів від російської зброї. Ті, хто втратив, блювати хочуть від усього що пов'язано з Рашкою.
  • Там працюють за 300 грн в день, що взяли на секонді то і носять.
  • Якщо він приїхав вчитися або працювати до нас, то він повинен знати ворогів, а не вільно ходити в одязі нашого ворога. То нехай працює у себе, і тоді йому буде спокій.
  • Треба було відразу на гарячу лінію СБУ.

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