Фарш-фальсификат: как не купить "кота в мешке" и распознать подделку в магазине
Фарш - популярный продукт, который используют для приготовления множества блюд. Однако, недобросовестные производители часто прибегают к фальсификации, добавляя в фарш дешевые ингредиенты, такие как соя, хлеб, субпродукты, а также красители и консерванты.
Как не стать жертвой обмана и приобрести качественный продукт - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Признаки фальсификации фарша
Если вы покупаете фарш в упаковке, обязательно проверьте этикетку. Там должна быть указана дата изготовления, срок годности, состав мяса и жира, а также условия хранения, в частности температурный режим.
Если этикетка отсутствует или информация на ней очень ограничена, лучше отказаться от покупки, чтобы избежать потери денег. Обратите внимание на классификацию фарша: некоторые готовые фарши содержат до 80% мышечной ткани, другие - почти пополам. Покупая фарш на развес, проверьте ценник, где должен быть указан срок годности, ведь такой фарш хранится всего 5-6 часов.
Если на этикетке нет данных или продавец не может их предоставить, фарш, вероятно, несвежий. Оцените внешний вид продукта: свежий фарш имеет однородную структуру, без костей, сухожилий, кожи и хрящей, а его цвет - равномерный, яркий и блестящий, без потемнений.
Потемнения свидетельствуют о том, что фарш испорчен или смешан с остатками старого продукта. Цвет фарша зависит от вида мяса: говядина - темно-красный, свинина - красно-розовый, курятина - бледно-розовый.
Проверьте запах - он должен быть мясным, без посторонних запахов или запаха специй. Фарш из чистого куска мяса выделяет сок, по которому также можно оценить его качество и свежесть.
Как распознать подделку в магазине
Обратите внимание на состав
На этикетке должно быть четко указано, из какого вида мяса изготовлен фарш. Избегайте фарша, в составе которого есть соя, хлеб, субпродукты, красители и консерванты.
Проверьте срок годности
Не покупайте фарш, срок годности которого истекает.
Осмотрите фарш
Если фарш продается на развес, попросите продавца показать его с разных сторон.
Покупайте фарш в проверенных магазинах
Отдавайте предпочтение магазинам, которые имеют хорошую репутацию и соблюдают правила хранения продуктов.
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В материале использованы такие источники - Wikipedia, Facebook-страница Ульяны Супрун, советы диетологов.
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