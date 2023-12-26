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Фармацевт рассказала, при каком синдроме нужно пить кока-колу

Когда детям полезно пить кока-колу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто дети страдают от ацетонемическим синдромом. При таком состоянии часто советуют пить кока-колу. Следует знать, как напиток влияет на организм ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok фармацевта Анны Тарасенко.

Что известно об ацетонемическом синдроме

Ацетонемический синдром - это состояние, характеризующееся повышением в крови кетоновых тел вследствие метаболических нарушений в организме ребенка, прежде всего углеводного и жирового обмена.

Кетоновые тела представляют собой группу специфических веществ, которые в норме в небольшом количестве синтезируются в печени и являются своеобразным "запасным топливом" для организма.

Однако при нарушениях обменных процессов, при углеводном голодании выработка кетоновых тел увеличивается, что приводит к их накоплению в крови, а также к массивному выделению кетонов с мочой.

В основном энергетические затраты организма снабжаются глюкозой (сахар), если ее мало, то организм расщепляет белки и жиры, образуя побочный продукт ацетон.

Данный синдром может проявляться у детей любой возрастной категории, однако чаще регистрируется до 12-13-летнего возраста.

Основные симптомы, проявляющиеся у детей с ацетонемическим синдромом, таковы:

  • многократная рвота
  • сухость кожи
  • повышение температуры тела
  • вялость, апатия
  • сонливость
  • появление характерного запаха ацетона в выдыхаемом ребенком воздухе
  • боль в животе
  • диарея или запор

Как кока-кола поможет

По словам фармацевта, кока-кола может быть полезна для ребенка. Именно при ацетоне такой напиток может улучшить состояние ребенка.

Все потому, что именно в кока-коле есть огромное содержание сахара. Это позволяет организму получать энергию традиционным путем, минимизируя риск образования ацетона и появления симптомов.

@anna.tarasenko_

Не завжди те, що здається поганим таким є. Іноді це може допомогти. Але, якщо у вас часто підвищений рівень ацетону, варто перевірити відсутність цукрового діабету.

оригінальний звук - Анна Фармацевт
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дітинапоїкока-кола