Фармацевт рассказала, при каком синдроме нужно пить кока-колу
Часто дети страдают от ацетонемическим синдромом. При таком состоянии часто советуют пить кока-колу. Следует знать, как напиток влияет на организм ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok фармацевта Анны Тарасенко.
Что известно об ацетонемическом синдроме
Ацетонемический синдром - это состояние, характеризующееся повышением в крови кетоновых тел вследствие метаболических нарушений в организме ребенка, прежде всего углеводного и жирового обмена.
Кетоновые тела представляют собой группу специфических веществ, которые в норме в небольшом количестве синтезируются в печени и являются своеобразным "запасным топливом" для организма.
Однако при нарушениях обменных процессов, при углеводном голодании выработка кетоновых тел увеличивается, что приводит к их накоплению в крови, а также к массивному выделению кетонов с мочой.
В основном энергетические затраты организма снабжаются глюкозой (сахар), если ее мало, то организм расщепляет белки и жиры, образуя побочный продукт ацетон.
Данный синдром может проявляться у детей любой возрастной категории, однако чаще регистрируется до 12-13-летнего возраста.
Основные симптомы, проявляющиеся у детей с ацетонемическим синдромом, таковы:
- многократная рвота
- сухость кожи
- повышение температуры тела
- вялость, апатия
- сонливость
- появление характерного запаха ацетона в выдыхаемом ребенком воздухе
- боль в животе
- диарея или запор
Как кока-кола поможет
По словам фармацевта, кока-кола может быть полезна для ребенка. Именно при ацетоне такой напиток может улучшить состояние ребенка.
Все потому, что именно в кока-коле есть огромное содержание сахара. Это позволяет организму получать энергию традиционным путем, минимизируя риск образования ацетона и появления симптомов.
@anna.tarasenko_
Не завжди те, що здається поганим таким є. Іноді це може допомогти. Але, якщо у вас часто підвищений рівень ацетону, варто перевірити відсутність цукрового діабету.оригінальний звук - Анна Фармацевт
Ранее мы сообщали, как быстро избавиться от вшей детей и какие препараты помогут.
Также читайте, как получить "пакунок малюка", если ребенок родился за границей.