Фармацевт рассказала, какие лекарства являются наиболее действенным при ОРВИ: чем запасаться

Что нужно иметь в аптечке

От температуры эксперт рекомендует использовать парацетамол или ибупрофен. При этом важно улучшать само состояние больного, а не просто снижать температуру. Если при температуре 38 вам плохо, не ждите 38,5, чтобы принять жаропонижающее.

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Если при глотании болит горло, вам нужно средство с анестетиком: Декатилен, Трахисан, Стрепсилс Плюс и т. д. Если горло першит, подойдет средство с ментолом, ромашкой, эвкалиптом: Исла-минт, Гербалор, Линкас и т. д.

При ОРВИ также можно принимать различные чаи и противовирусные типа Терафлю, Гриппоцитрон, Фармацитрон и подобные.

Фармацевт советует ограничиться тремя пакетиками в день, ведь в составе есть вещество фенилэфрина гидрохлорид, которое может незначительно повышать артериальное давление.

Внимательно перечитывайте состав пакетика, потому что это вещество не в каждом средстве.

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Не забывайте также о проветривании комнаты, прогулках на свежем воздухе и водном балансе.

Но если на 3-4 день вы не чувствуете улучшения, обязательно обратитесь к семейному врачу во избежание осложнений.