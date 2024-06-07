Фармацевт назвала лекарства, которое категорически нельзя брать на борт самолета

Какие лекарства не стоит брать

Фармацевт существует четыре типа или группы лекарств, которые нельзя брать с собой в самолет.

По своей природе привыкания опиоидные обезболивающие строго регулируются и даже запрещены в некоторых странах, и взятие их в отпуск может привести к серьезным проблемам.

Запрещено ввозить наркотики, сильнодействующие вещества и препараты, в состав которых:

кодеин

диазепам

фенобарбитал

эфедрин или псевдоэфедрин

хлорфенамина малеат

Ввоз запрещенных лекарств в иностранную страну может иметь серьезные последствия, такие как конфискация лекарств, штрафы и возможный арест. В серьезных случаях путешественники могут быть задержаны, привлечены к ответственности и даже заключены в тюрьму.

Лекарства, используемые для лечения психического здоровья, например антидепрессанты также не стоит брать, или должна быть справка от врача.

Также Буржуа предостерегает путешественников покидать дома сильные обезболивающие.

Следует хранить все лекарства в оригинальной упаковке. К тому же не помешает справка от врача, которая подтверждает прием лекарств и их использование. Кроме того, еще раз убедитесь, что имя на рецепте совпадает с именем в паспорте.

Возьмите с собой только то количество лекарства, которое вам нужно на время вашего путешествия. Превышение количества личного пользования может вызвать подозрения.

Как правильно подготовиться к путешествию

Для того чтобы удачно путешествовать, нужно правильно подготовиться: