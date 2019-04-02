Фаріон рознесла Зеленського в прямому ефірі: відео скандалу

Володимир Зеленський нарвався на гостру критику з боку колишнього нардепа від ВО "Свобода" Ірини Фаріон за те, що у відеозверненні після першого туру президентських виборів 2019 російською мовою подякував своїм виборцям і команді. Поборниця української мови, філолог на передачі "На межі вибору" прокоментувала його мова вкрай емоційно. Відповідне відео опублікував блогер Віталій Барабаненко у своєму Twitter.

Зеленський, зокрема, у публічному зверненні після голосування на виборах президента 31 березня подякував своїх прихильників і передплатників.

"Я дійсно вважаю, що у нас така велика армія унікальних, приголомшливих, креативних, офігенних, добрих і теплих людей... У нас перша перемога", - сказав Зеленський.

Фаріон обурило те, що кандидат на пост глави держави у своєму зверненні не говорить державною мовою - українською. Вона заявила, що не розуміє його слів.

Фото: Ірина Фаріон (скріншот з відео)

"А ви можете перекласти, що воно верзло? I don't understand..." - скипіла вона.

Також Фаріон заявила, що "його за грати треба вже садити сьогодні, не допускаючи до другого туру!"

Колишній парламентарій наголосила, що в той час, коли на Донбасі українські військові захищають країну від окупантів, Зеленський "ґвалтує мову на очах у всієї країни".

"Ми завдяки тим солдатам тут сидимо в залі, а воно блює до мене мовою Путіна. І це катастрофа!" - заявила Фаріон.

Також вона прокоментувала високий електоральний результат Зеленського в першому турі виборів і негативно відгукнулася про тих, хто за нього голосував.

"Це означає, що з тими 30% підтримки ми починаємо серйозну війну. І в цій війні ми повинні перемогти, вільні і самодостатні українці!" - резюмувала Фаріон.

Відео: twitter.com/baraban088

Користувачі мережі відреагували на гнівні висловлювання Фаріон неоднозначно. Деякі вхопилися за її емоційні слова на адресу прихильників Зеленського і спробували перекрутити фразу, аж до заклику до екстремізму. Але багато юзерів солідарні з тим, що кандидат у президенти України має "принаймні на людях говорити мовою своєї країни":

"Фаріон в даному випадку права, що дозволено Юпітеру, не дозволено бику! Він позизионирует себе, як майбутній президент, зобов'язаний знати українську! Але про що це я, воно і російською говорить не зрозуміло про що!"

"Перший випадок, коли я повністю підтримую пані Фаріон";

"Шановні, я вам скажу як російськомовний громадянин, так, я теж не в захваті від Фаріон, так, у неї як йдеться свої таргани в голові, але вона безумовно має рацію в тому, що, якщо ти мрієш про кріслу, то твій обов'язок принаймні на людях говорити мовою своєї країни!"

"Рідкісний випадок, коли Фаріон права!"

"Ірина, як завжди, з важкою рукою, але по суті права"

Як повідомлялося, на виборах президента України за результатами підрахунку 99% протоколів, у другий тур виходять Володимир Зеленський - за якого проголосували 30,23% виборців і Петро Порошенко - з підтримкою 15,92% виборців.

Нагадаємо, раніше Ірина Фаріон відповіла на звинувачення журналіста Дмитра Гордона, який назвав скандальний екс-нардепа агентом ФСБ. Причому зробила вона це в дуже грубій формі.