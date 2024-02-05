Фарион публично оскорбила победительниц Нацотбора: назвала "баберами с гибридным воем"

Детали скандала

На своей Facebook-странице Фарион в присущем ей стиле прошлась по исполнительнице alyona alyona, имя которой экс-нардепу якобы не понравилось.

Однако ответ от Facebook был мгновенным - соцсеть "наказала" Ирину за разжигание вражды и заблокировала ее страницу.

Это не остановило языковеда и она продолжила высказывать негатив в сторону победительниц Нацотбора, но уже на другой платформе.

Ирина Фарион (фото: Getty Images)

Также ученая сказала, что "крайне негативно относится" к песенному конкурсу.

"Господа! На ФБ снова заблокирована из-за критики двух бабер с гибридным воем. Просто спросила, "что такое алена? Кто знает?". Крайне негативно отношусь к этому песенному евроникчемству", - выдала она.

К слову, alyona alyona и Jerry Heil пока никак не отреагировали на критику со стороны филологини.

alyona alyona и Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)