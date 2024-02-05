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Фарион публично оскорбила победительниц Нацотбора: назвала "баберами с гибридным воем"

Понедельник 05 февраля 2024 21:30
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Фарион публично оскорбила победительниц Нацотбора: назвала "баберами с гибридным воем" Ирина Фарион и победительницы Нацотбора 2024 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Языковед и экс-депутат Ирина Фарион продолжает поливать грязью соотечественников. На этот раз она публично оскорбила победительниц Нацотбора на Евровидение 2024 alyona alyona и Jerry Heil.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал скандальной ученой.

Детали скандала

На своей Facebook-странице Фарион в присущем ей стиле прошлась по исполнительнице alyona alyona, имя которой экс-нардепу якобы не понравилось.

Однако ответ от Facebook был мгновенным - соцсеть "наказала" Ирину за разжигание вражды и заблокировала ее страницу.

Это не остановило языковеда и она продолжила высказывать негатив в сторону победительниц Нацотбора, но уже на другой платформе.

Фарион публично оскорбила победительниц Нацотбора: назвала &quot;баберами с гибридным воем&quot;

Ирина Фарион (фото: Getty Images)

Также ученая сказала, что "крайне негативно относится" к песенному конкурсу.

"Господа! На ФБ снова заблокирована из-за критики двух бабер с гибридным воем. Просто спросила, "что такое алена? Кто знает?". Крайне негативно отношусь к этому песенному евроникчемству", - выдала она.

К слову, alyona alyona и Jerry Heil пока никак не отреагировали на критику со стороны филологини.

Фарион публично оскорбила победительниц Нацотбора: назвала &quot;баберами с гибридным воем&quot;

alyona alyona и Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Недавно известный певец выразил непопулярное мнение о Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении.

Также узнайте, как артистки прокомментировали свою победу в Нацотборе.

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Ирина Фарион Евровидение Alyona Alyona Jerry Heil звезды шоу-бизнеса
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