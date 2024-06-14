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Фанаты сборных Шотландии и Германии жестоко подрались перед матчем (видео)

Фанаты Шотландии и Германии устроили массовую драку перед стартом Евро-2024 (YouTube/Daily Record)
Автор: Анастасия Большакова

В Мюнхене между болельщиками сборных Германии и Шотландии вспыхнула жестокая потасовка накануне матча-открытия Евро-2024. Полиция арестовала двух участников этого действа и, к счастью, обошлась без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Record.

Что произошло

Евро-2024 еще не началось, а фанаты уже успели устроить драку из-за своих футбольных предпочтений.

Так, вечером среды возле удивительного Мариенплаца между участниками тартановой армии и болельщиками хозяев произошла жестокая стычка, в результате которой под арестом оказались два самых активных фанатов.

Фото: арест агрессивных фанатов (Daily Record)

В ходе выяснения отношений использовались даже стулья и бокалы с пивом.

 

Очевидцы рассказывают, что немцам не нравилась патриотическая песня их соперников "Flower of Scotland", которую громко исполняла группа людей из страны Тарана.

"Около 21:40 в районе Мариенплац произошла стычка между несколькими людьми. Там было около 300 шотландских футбольных фанатов. Двое из них были сильно пьяны. В ходе стычки никто не пострадал. Оба были арестованы, а сейчас им грозит уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений", сообщает полиция Мюнхена.

Фото: прибытие полиции на место происшествия (Daily Record)

Напомним, что уже в пятницу, 14 июня, в 22:00 раздастся стартовый свисток в матче-открытии на Евро-2024, где на "Альянц-Арене" встретятся сборные Шотландии и Германии.

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