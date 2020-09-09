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Фанат накинувся на Аллу Пугачову з ножем: підійшов з квітами

Середа 09 вересня 2020 16:10
Фанат накинувся на Аллу Пугачову з ножем: підійшов з квітами
На Аллу Пугачову накинулися з ножем (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Алла Пугачова розповіла, як їй погрожували після концерту

Алла Пугачова ледь не стала жертвою одержимого шанувальника. Про неприємний випадок, що стався з нею після одного з виступів, популярна радянська співачка розповіла в ефірі програми "Музыкалити".

Так, Пугачова згадала, як після чергового концерту до неї підійшов шанувальник з метою нібито познайомитися. Співачка зазначила, що чоловік "був навіть з квітами".

Але через кілька миттєвостей виявилося, що у одержимого творчістю і особистістю Алли Борисівни неадеквата були дуже лихі наміри - в його руках співачка помітила холодну зброю. Саме з допомогою ножа фанат Пугачової хотів привернути увагу артистки.

"Показує ніж і говорить: чекаю там-то і там-то. Я сказала: звичайно, прийду", - згадала виконавиця нетлінного хіта "Миллион алых роз".

До речі, Алла Борисівна не закінчила історію, так як їй було неприємно згадувати подробиці тієї зустрічі з, м'яко кажучи, хуліганом. Але, при цьому, сьогодні 71-річна артистка розповідає про події досить спокійно - судячи з усього, все закінчилося більш-менш благополучно.

Алла Пугачова згадала, як на неї напав фанат з ножем

Раніше ми писали, що українська співачка ледь не загинула на морі, вдарившись головою об каміння.

Також нещодавно народна артистка України шокувала відвертістю про чоловіка, який змусив її зробити аборт.

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