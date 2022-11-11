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Ложная "красная" икра: рецепт вкусной намазки на хлеб за копейки

Скриншот: Ложная "красная" икра
Автор: Светлана Мащенко

Красная икра многим не по карману, а побаловать себя вкусной и сытной намазкой на хлеб хочется. Как же быть?

Об этом рассказал Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.

Ингредиенты:

  • Томатная паста - 1 ст. л.
  • Вода - 100 мл
  • Растительное масло - 1 ст. л.
  • Манка - 1 ст. л.
  • Лук - 1 небольшая
  • Сельдь - 1 шт.

Пошаговое приготовление

Поставьте на плиту глубокую кастрюлю, добавьте туда томатную пасту, воду, растительное масло и перемешайте. Как только масса закипит, добавьте манку и проварите пару минут, постоянно помешивая. Манка образует крупинки, как в икре.

Порежьте крупно луковицу, очистите сельдь и измельчите все это в блендере.

В остывшую смесь томатной пасты и манки добавляем сельдь с луком. Смешиваем и отправляем в банку, а затем – в холодильник.

Ложная красная икра готова!

Ранее мы писали про забытый рецепт намазки на хлеб.

Также читайте, как приготовить форшмак по-украински.

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