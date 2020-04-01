Їздив в монастир з купою людей: під Хмельницьким у чоловіка знайшли коронавірус

Коронавірус в Україні зафіксований у 669 осіб. Лідером за кількістю заражених залишається Київ, в якому налічується 134 хворих COVID-19. Стало відомо про перший випадок коронавірусної інфекції в Шепетівці Хмельницької області. При цьому чоловік міг заразити багато людей.

Експрес-тест на COVID-19 підтвердив інфекцію у чоловіка, після чого аналізи швидко відправили в обласний центр для ПЛР-тестування і результати підтвердилися.

Страшно те, що чоловік контактував з великою кількістю людей – понад 70. У деяких з них теж з'явилися характерні симптоми захворювання, і вони сидять вдома на самоізоляції. Про це повідомляє сайт міста Шепетівка.

Медики вважають, що заразитись коронавірусом чоловік міг під час відвідин Почаївської лаври, куди він їздив разом з іншими мешканцями Шепетівки в паломництво.

Варто зазначити, що раніше президент Молдови Ігор Додон заявляв про те, що четверо його громадян повернулися з України, де відвідували Почаївську лавру, і у них виявили COVID-19.

Головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна заявила, що зараженого чоловіка з Шепетівки доставлять в її заклад. Зараз його стан важкий.

Нагадаємо, що українець, який прилетів з Нью-Йорка, розповів, як перевіряють туристів в аеропорту.