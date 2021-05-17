Євробачення 2021: букмекеры назвали нового переможця, який раніше не входив в топ

Тепер букмекери прогнозують перемогу групі Måneskin з Італії. Раніше цей колектив не входив навіть до трійки лідерів.

На другій сходинці розмістилася колишня країна-фаворитка конкурсу Франція. Її представлятиме Барбара Праві.



Третє місце посіла Мальта. Дестіні Чукуньєре задовго до початку Євробачення 2021 називали ймовірною переможницею нинішнього конкурсу. Вона довгий час займала лідерську позицію в рейтингу букмекерів, але пізніше опустилася на друге місце.



На четвертому місці опинилася Ісландія, а на п'ятому - Кіпр. Україна все так само займає восьму сходинку букмеркерського рейтингу.

Україна посідає восьму сходинку рейтингу (eurovisionworld.com)

Що відомо про нового фаворита букмекерів

Måneskin - італійська рок-група з Риму, до складу якої входять Даміано Давид (вокал), Вікторія Де Анджеліс (бас), Томас Томас Раджі (гітара) і Ітан Торкіо (ударні).

Музичний колектив утворився у 2015 році, коли всі майбутні музиканти ще вчилися в середній школі. Назва гурту - "Måneskin" - запозичена з данської мови.

Група отримала широку популярність після того, як їх дебютний сингл "Chosen" зайняв 2-е місце в італійському чарті FIMI Singles Chart. Пізніше цей сингл увійшов в дебютний EP групи.

Далі пішли ще кілька синглів, багато з яких досягали пікових позицій в чартах.

Дебютний студійний альбом групи "Il ballo della vita", що вийшов у 2018 році, досяг 1-го місця в чартах Італії і потрапив в хіт-паради ще кількох європейських країн. Група продовжувала набирати популярність і в 2019 році вони дали 66 концертів і продали, в цілому, близько 140 тисяч квитків на концерти в Італії і по всій Європі.