Євробачення 2020 під загрозою зриву через коронавірус: подробиці

Євробачення 2020 можуть перенести через коронавірус, який дістався до Нідерландів наприкінці лютого і вже забрав життя однієї людини в цій країні. Летальний випадок був підтверджений 6 березня в Роттердамі, в якому і планують провести престижний міжнародний пісенний конкурс.

Станом на зараз у Нідерландах офіційно підтверджено понад 80 випадків захворювання 2019-nCoV.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що від коронавіруса помер 86-річний чоловік. Як пише місцева преса, походження захворювання жителя Роттердама поки не ясно.

Зазначимо, що коронавірусом також заразився один з членів Європейського мовного союзу (EBU), після чого іншим його колегам, які займаються організацією Євробачення 2020, заборонили подорожувати. Тепер вони не зможуть прибути на зустріч із делегатами від країн-учасниць. Про це повідомляє Billboard.

Делегати від Ізраїлю та Швеції теж відмовилися відвідувати заплановану на 9 березня зустріч у Роттердамі.

Корпорація громадського мовлення Ізраїлю KAN прийняла рішення не посилати своїх представників до Нідерландів через рекомендацій МОЗ.

Нагадаємо, що ще в лютому нідерландський вірусолог Аб Остерхау заявив про те, що у випадку збільшення епідемії коронавіруса Євробачення-2020 можуть перенести. У самому Європейському мовному союзі додали, що стежать за ситуацією й у разі потреби будуть розглядати запасні варіанти проведення конкурсу.

Додамо, що у разі погіршення ситуації з епідемією коронавіруса існує можливість скасування чемпіонату Європи з футболу-2020, а ще Міжнародний олімпійський комітет не виключає можливість скасування Олімпіади в Токіо за коронавіруса в Японії.