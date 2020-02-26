Євробачення 2020 можуть скасувати через коронавірус: що буде з Go_A

Євробачення 2020 під загрозою зриву через коронавірус 2019-nCov. З такою заявою виступив відомий вірусолог Аб Остерхаус з Нідерландів, де і повинен з 12 по 16 травня пройти конкурс.

За словами лікаря, влада не зможе контролювати поширення вірусу, якщо в Роттердам в один момент поїдуть десятки тисяч людей з різних куточків світу.

"Хоча ми можемо встигнути перемогти вірус, як це було з SARS в 2003 році", - додав лікар.

У той же час, адміністрація міста-господаря Євробачення 2020 заявила, що влада уважно стежить за всім і "готова до всіх можливих ризиків і загроз". Чиновники при цьому відзначають, що в даний час "занадто рано коментувати можливі сценарії".

А ось представник Євробачення Денні Вормер заявив, що рішення про проведення конкурсу буде ґрунтуватися на рекомендаціях Національного інституту громадського здоров'я та навколишнього середовища, а не орієнтуватися на слова рядового хоча і дуже авторитетного вірусолога.

"Ця людина, безсумнівно, хороша у своїй роботі, але ми прислухаэмося до RIVM. Якщо вони скажуть, що є конкретна загроза, то ми приймемо міри. Зараз занадто рано", - сказав Вормер.

Відзначимо, що якщо епідемія коронавіруса не стихне, то Євробачення 2020 все одно відбудеться. Швидше за все, конкурс пройде або в телевізійній студії, або при порожній арені. Щоправда, дати і місто проведення можуть бути іншими.

Таким чином, український гурт Go_A у будь-якому випадку візьме участь у пісенному конкурсі. Тому не потрібно боятися, що Україна і цього року не буде представлена на Євробаченні.

Нагадаємо, що нещодавно навколо Євробачення 2020 розгорівся скандал. Українського представника гурт Go_A "рознесли" за пісню про Ванюшу.

Пізніше, щоправда, музиканти відповіли своєму "кривдникові" - Тарасу Тополі, який накинувся на них з критикою після Нацвідбору на Євробачення 2020.