Євробачення 2020: кому букмекери пророкують перемогу

Євробачення 2020 стартує 12 травня у Роттердамі в Нідерландах, і вже задовго до початку 65-го міжнародного пісенного конкурсу букмекери поділилися прогнозами, кому ж дістанеться перемога.

В Україні провели жеребкування півфіналістів Національного відбору на цьогорічне Євробачення та назвали учасників в першому і другому півфіналах 8 і 15 лютого. Оцінювати конкурсантів будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов. Дізнатися, хто ж представлятиме нашу країну на конкурсі, можна буде 22 лютого.

У цілому до Роттердама вирушать представники 41 держави. Півфінал намічений на 12 травня, другий півфінал відбудеться 14 травня, а фінал престижного конкурсу проведуть 16 травня.

На офіційному сайті Євробачення 2020 опублікований прогноз букмекерів щодо фаворитів. Так, перемогу пророкують артисту з Італії.

Далі в таблиці можливих лідерів розташувалися представники від РФ та Швеції. Четверте і п'яте місця дісталися Норвегії та Данії. Представник країни-господарки Євробачення в 2020-му отримав шосте місце.

Україна потрапила до топ-10 і посідає дев'яте місце, а замикають цей список три країни - Австралія, Бельгія та Іспанія - які розділили десяте місце.

Євробачення 2020 - ставки і прогноз букмекерів (Фото: скрін eurovisionworld.com)