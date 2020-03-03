Євробачення: букмекери раптово погіршили прогноз для України

Євробачення 2020 відбудеться в середині травня в Нідерландах. Україну в цьому році буде представляти гурт Go_A з фольклорним "Соловейком", хоча й досі участь нашої країни під загрозою зриву.

І от сьогодні прийшла чергова не дуже приємна новина: букмекери погіршили позиції для наших артистів. Вони вважають, що Україна не потрапить навіть у 20-ку.

За прогнозами букмекерів, перемогу в пісенному конкурсі отримає Ісландія, хоча раніше вони пророкували перемогу Литві, яка тепер на другому місці. Третє місце поки за Румунією. Італія займає четверту позицію, а замикає п'ятірку Росія, яка представила свого виконавця.

При цьому розмістили Україну на 23-й сходинці. Гірше нас тільки Фінляндія, яка займає 24-е місце.

Таблиця учасників Євробачення 2020 (фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya)

Варто зазначити, що користувачі мережі не сильно засмучуються через цей прогноз, і вони впевнені, що гурт з України виступить гідно.

Нехай собі прогнозують. Час покаже;

Нехай порадіють, до наших перших репетицій!

Ой, альо !!! Згадайте рейтинг Джамали до того, як вона вперше виступила!

Ця таблиця, омана. Вона нічого не показує;

Народ почитайте краше коменти на офіційному каналі Eurovision на YouTube, іноземці захваті від нашого соловейка, головне, що українська пісня прозвучить на весь світ.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що ведучий Національного відбору на Євробачення 2020 Сергій Притула розкрив таємницю перемоги "Солов'я". За його словами, перемогу Go_A складно назвати очікуваною, але гурт вирвали її завдяки своїй впевненості. Шоумен заявив, що Go-A - "темна конячка" Нацвідбору. При цьому він чекав, що гурт вийде в півфінал, але ось перемога стала для нього сюрпризом.