Євробачення: букмекери раптово погіршили прогноз для України

Букмекери погіршили прогноз для України і змінили фаворита Євробачення 2020
Євробачення 2020 відбудеться в середині травня в Нідерландах. Україну в цьому році буде представляти гурт Go_A з фольклорним "Соловейком", хоча й досі участь нашої країни під загрозою зриву.
І от сьогодні прийшла чергова не дуже приємна новина: букмекери погіршили позиції для наших артистів. Вони вважають, що Україна не потрапить навіть у 20-ку.
За прогнозами букмекерів, перемогу в пісенному конкурсі отримає Ісландія, хоча раніше вони пророкували перемогу Литві, яка тепер на другому місці. Третє місце поки за Румунією. Італія займає четверту позицію, а замикає п'ятірку Росія, яка представила свого виконавця.
При цьому розмістили Україну на 23-й сходинці. Гірше нас тільки Фінляндія, яка займає 24-е місце.
Таблиця учасників Євробачення 2020 (фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya)
Варто зазначити, що користувачі мережі не сильно засмучуються через цей прогноз, і вони впевнені, що гурт з України виступить гідно.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що ведучий Національного відбору на Євробачення 2020 Сергій Притула розкрив таємницю перемоги "Солов'я". За його словами, перемогу Go_A складно назвати очікуваною, але гурт вирвали її завдяки своїй впевненості. Шоумен заявив, що Go-A - "темна конячка" Нацвідбору. При цьому він чекав, що гурт вийде в півфінал, але ось перемога стала для нього сюрпризом.