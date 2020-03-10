Євробачення 2020: букмекери віддали перше місце іншій країні

Євробачення 2020 відбудеться в Нідерландах, в середині травня. Букмекери продовжують приймати ставки на переможця пісенного конкурсу. При цьому вони змінили лідера рейтингу, і тепер вважають, що перше місце займе не Ісландія, а Болгарія.

Букмекери вважають, що Ісландія, яка довгий час займала лідируючу позицію, опиниться на другому місці Євробачення. При цьому очікується, що третє місце посяде Литва, четверте – Швейцарія, а п'яте – Росія.

Що стосується України, то букмекери погіршили свій прогноз і відправили нашу країну з 26-го на 27-е місце. Можливо на їх рішення вплинуло те, що український гурт Go_A, який буде представляти Україну, змінив свою пісню "Соловей".

Нова версія "Солов'я" звучить більш злагоджено і глибше, вокал "вирівняли", але шанувальники в мережі зажадали "видалити це позорище, і їхати зі старою версією пісні".

Скріншот з eurovisionworld.com

Нагадаємо, що ведучий Національного відбору Сергій Притула висловився про перемогу гурту Go_A і розповів, чому навколо переможців цього року знову виникли суперечки в суспільстві, а також завдяки чому "Соловей" вирвав перше місце.