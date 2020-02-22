Євробачення 2020: букмекери назвали несподіваного учасника від України

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2020 відбудеться вже 22 лютого. Але поки що Україна досі не визначилася з учасником, який буде представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі. Попри те, що до фіналу залишилися лічені години, букмекери озвучують нових і нових претендентів на перемогу. Букмекери пророкують перемогу KHAYAT, TVORCHI або KRUTЬ.

Професійний букмекер Максим Кравець склав прогноз на фінал національного відбору на Євробачення. На його думку, мінімальні шанси GO-A (коефіцієнт - 40,0) і Девіда Аксельрода (100,0).

Також він заявив, що TVORCHI є головними кандидатами на перемогу в Нацвідборі й виділив виконавицю KRUTЬ.

Букмекери відкрили спеціальну лінію, в якій пропонують поставити на те, хто переможе у фіналі, і отримає можливість проявити свої вокальні здібності на Євробаченні 2020.

Фаворитом, на думку інших фахівців, є 22-річний співак KHAYAT з піснею Call for love. За його перемогу запропонували котирування 2.0 (50% імовірності), також високо оцінили шанси тернопільського дуету TVORCHI з композицією Bonfire (коефіцієнт 3 або 33% імовірності) і Jerry Heil, яка буде співати пісню під назвою VEGAN (коефіцієнт 3.75 або 26% імовірності).

На перемогу KRUTЬ у фіналі пропонують котирування 7.50 або 13% ймовірності. Найвищі коефіцієнти від букмекерів отримали гурт Go-A (котирування 50 або 2% імовірності) і David Axelrod (коефіцієнт 100 або 1% імовірності).

Нагадаємо, що раніше був названий головний претендент на Євробачення від Росії.