Європу накриває друга хвиля коронавіруса: в яких країнах почала зростати кількість хворих

Європа відійшла після першої хвилі пандемії та почала потроху послаблювати карантинні обмеження. Почали відкривати кордони, закладу, людям дозволили відвідувати пляжі та переміщатися між містами.

Проте в липні, на думку епідеміологів, в Європі почалася друга хвиля коронавірусу. У багатьох країнах знову почала зростати кількість інфікованих і загиблих, і основною причиною називають недостатність карантинних заходів і втому людей від заборон. Що відбувається нині в країнах Європи, повідомляє видання OBOZREVATEL.

Іспанія. Кількість хворих за останню добу – 2,9 тисячі, днем раніше – 5,7 тисячі. Всього в країні з початку пандемії захворіло 352,8 тисячі людей і 28,5 тисячі людей загинуло.

Великобританія. Середня кількість нових випадків в день коливається від 500 до майже 900 осіб. З початку пандемії захворіло 307 тисяч осіб, 46 тисяч – загинули.

Греція. За останній тиждень щоденна кількість хворих збільшилася у два рази – з 60 до 120 осіб. З початку пандемії захворіло 5 тисяч осіб, загиблих – 210.

Італія. В останні тижні щодня фіксують 180-380 випадків. Смертність – від 3 до 10 осіб на добу. З початку пандемії – 248,8 тисячі заболіло, 35,1 тисячі загинули.

Німеччина. В останні тижні приріст нових випадків – від 842 до 1024 людини в добу. Смертність – від 6 до 13 осіб в день. З початку пандемії – 214 тисяч хворих, 9,2 тисячі смертей.

Франція. За останній тиждень кількість хворих збільшилася з 725 осіб до 1695. Смертність – близько 20 осіб на добу. З початку пандемії – 194 тисячі хворих, 30 тисяч людей загинули.

Румунія. За останню добу захворіли 1345 осіб, смертність – близько 40 осіб на день. З початку пандемії захворіло майже 58 тисяч осіб, загинуло – 2,5 тисячі.

Польща. За останній тиждень знову почала зростати кількість інфікованих, смертність – близько 20 осіб на добу. З початку пандемії – майже 50 тисяч інфікованих, смертність – 1,7 тисячі.

Глави країн говорять про те, що в країнах ЄС почалася друга хвиля пандемії та бажання людей повернутися до нормального життя може суттєво збільшити кількість інфікованих. До осені, на думку фахівців, варто очікувати ще більшого збільшення хворих.

"Вірус в будь-який момент може стати причиною менш контрольованого сценарію, який останнім часом циркулює більш активно, з більшою втратою дистанційних і бар'єрних заходів", - кажуть у Міністерстві охорони здоров'я Франції.

Країни знову почали повертати карантинні обмеження, повернули масковий режим, заборонили роботу нічних клубів і масові зібрання. Деякі знову почали закривати кордони та вводити обмеження для туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні почалася друга хвиля коронавірусу.