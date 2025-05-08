В Европе впервые обнаружен таинственный вирус: от него нет вакцины

Таинственный вирус Оропуш, известный до сих пор преимущественно в Южной Америке, впервые обнаружили в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia .

Что известно о новом вирусе

Случай диагностировали у путешественника в Италии. Последние данные свидетельствуют, что вирус может быть опаснее, чем считалось ранее.

Вирус Оропуш (OROV) распространен в тропических регионах Центральной и Южной Америки, а также на Карибах. Он передается преимущественно через мошек (видов Culicoides), но также через некоторые виды комаров (Culex, Aedes).

Какие симптомы вируса

Заболевание, вызванное вирусом, известное как лихорадка Оропуш, характеризуется внезапным повышением высокой температуры, головной болью, болью в мышцах и суставах, тошнотой, рвотой и светобоязнью. Симптомы обычно проходят самостоятельно за несколько дней.

Однако в некоторых случаях вирус может приводить к более серьезным неврологическим осложнениям, таким как менингит или энцефалит (воспаление мозга). Ранее вирус Оропуш считался вирусом с низкой смертностью. Однако последние данные из Перу, где за последние годы наблюдается значительный рост количества случаев, свидетельствуют, что смертность среди госпитализированных пациентов с неврологическими осложнениями может достигать даже 18%.

В настоящее время не существует специфического противовирусного лечения лихорадки Оропуш. Применяется только симптоматическое лечение для облегчения состояний. Кроме того, вакцина против этого вируса также отсутствует.

Случай в Италии был подтвержден Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Институтом Роберта Коха (RKI) в Германии. Санитарные службы отмечают, что риск распространения вируса в Европе на текущем этапе оценивается как низкий, поскольку это завезенный случай из эндемичного региона.

Однако эксперты предупреждают, что в условиях изменения климата и глобализации появление вируса в Европе является напоминанием о необходимости усиления эпиднадзора и мониторинга за инфекционными заболеваниями, особенно теми, которые передаются через переносчиков (векторов), которые потенциально могут осесть в новых регионах.