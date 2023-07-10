В Европе распространяется вирус-убийца: какие его симптомы

В Европе со страшной силой начал распространяться новый вирус под названием Конго-крымская геморрагическая лихорадка. В Пакистане и Испании уже зафиксированы несколько смертельных случаев болезни.
Об этом пишет издание Mirror.
Болезнь вызывается найровирусом, состоянием, которое распространяется через клещей и, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), имеет уровень смертности от 10 до 40%.
Как правило, заболевание встречается в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в Азии.
Тем не менее, болезнь может распространиться за пределы своих обычных территорий и распространиться на такие территории, как Великобритания и Франция, из-за изменения климата.
Среди симптомов вируса - головные боли, высокая температура, боли в спине и суставах, боли в животе и рвота. Также могут покраснеть глаза, лицо, горло и могут появиться петехии (красные пятна) на небе.
По словам ВОЗ, в тяжелых случаях встречаются желтуха, перепады настроения.
По мере прогрессирования болезни можно увидеть обширные участки сильных кровоподтеков, сильные кровотечения из носа и неконтролируемые кровотечения в местах инъекций, которые начинаются примерно на четвертый день болезни и продолжаются около двух недель.
Уровень смертности среди госпитализированных пациентов колебался от 9 до 50%.
Долгосрочные последствия инфекции ККГЛ недостаточно хорошо изучены у выживших, чтобы определить, существуют ли специфические осложнения. Однако восстановление идет медленно.
Сообщается, что в прошлом году Ирак вел крупную борьбу с этой болезнью: с 1 января по 22 мая было зарегистрировано 212 случаев. Из них 169 были зарегистрированы только в период с апреля по май.
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