Європейські вчені поділилися рекомендаціями як краще лікувати пацієнта після інсульту

Примітно, що дані рекомендації у своїй практиці можуть застосовувати не тільки доктора Європейського Союзу, а й доктора всіх країн світу. Україна поряд з усіма країнами також може застосовувати це керівництво, бо Українська Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів є членом Європейської академії неврології.

Дві найбільших і найвпливовіших в Європі структур - Європейська Академія неврології (EAN) і Європейська федерація Нейрореабілітація (EFNR) розробили клінічні керівництва з фармакологічної підтримки пацієнта в процесі ранньої реабілітації після гострого ішемічного інсульту.

На думку вчених дані досліджень допоможуть у боротьбі з хворобою запобігти високій смертності пацієнтів у післяінсультний період.

За повідомленням асоціацій керівництва були розроблені за системою оцінки доказової бази GRADE з використанням системи пошуку PubMed, Cochrane Library, Embase, методом аналізу досліджень з фармакологічного втручання в процес реабілітації після інсульту в перші 7 днів (включно), проведеного спільно з нейрореабілітацією.

Після аналізу 17 969 унікальних записів в базі даних (всього використано 57001 оригінальних вихідних результатів) ефективними для ранньої нейрореабілітації після гострого ішемічного інсульту виявилося тільки 2 препарати. Згідно з текстом рекомендацій це препарат Церебролізин (30 мл) і Циталопрам (20 мг).

Згідно з англомовним варіантом тексту керівництва ефективними з довгого списку препаратів виявилося всього лише кілька.

Фармакологічний агент Добове дозування Рекомендація Амфетамін ЦереброліЗін Циталопрам Декстроамфетамін Di-Huang-Yi-Zhi Флуоксетин Літій MLC601 Інгібітори 5-фосфодіестерази Селегілін 5 мг, 10 мг 30 мл 10 мг 20 мг 10 мг 36 г 20 мг 600 мг 1200 мг 6 мг 5 мг Не рекомендовано Рекомендований Не рекомендовано Рекомендований Не рекомендовано Не рекомендовано Не рекомендовано Не рекомендовано Не рекомендовано Не рекомендовано Рекомендації відсутні

Захворювання гострий ішемічний інсульт щорічно діагностується 15 млн осіб по всьому світу, а 5,7 млн осіб помирає в після Інсультний період.

Лікарі-вчені констатують, що дотримуючись рекомендацій доказової медицини у докторів є всі шанси не тільки зберегти життя пацієнтові, але і відновити втрачені функції організму.

Згідно із законодавством України та Європейського Союзу українські лікарі можуть використовувати дані керівництва при лікуванні даного захворювання.