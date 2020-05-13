В Європі тестують "розумні" шоломи проти коронавірусу: як працює пристрій (відео)

В Італії тестують спеціальний шолом, який допомагає виявляти хворих на коронавірус на відстані. Пристрій вже отримав назву "розумний шолом проти COVID-19".

Зараз девайс випробовують в Європі. Найбільший аеропорт Італії "Рим-Ф'юмічіно" першим почав тестити технологічну новинку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Спеціальний шолом носитимуть співробітники служби безпеки, щоб перевіряти людей, які заходять в аеропорт або стоять у чергах. Пристрій здатний вимірювати температуру пасажирів під час руху.

Так, шолом надає термосканування і здатний перевіряти людей в радіусі 7 метрів. Інфрачервоне зображення пасажира та показники його температури виводяться на внутрішній екран пристрою праворуч, залишаючи вільним ліве око.

Адміністрація терміналу сподівається, що технологічна новинка та інші засоби безпеки переконають пасажирів, що скоро можна буде знову літати - щодо в країні знімуть карантин.

Відео: В Італії тестують розумні шоломи проти коронавірусу

Раніше такі "розумні шоломи" з інфрачервоними камерами та технологією розпізнавання облич, що дозволяє виявляти людей з ознаками коронавірусу, стали носити поліцейські Дубая і співробітники, які беруть участь у перевірках на станціях автобусів і метро.

До речі, медики нещодавно розвіяли міф про те, що температура тіла 36,6 є еталоном здорової людини. Доктор медичних наук Тетяна Анікєєва звернула увагу, що навіть у абсолютно здорової людини температура може коливатися від 35,5 до 37,2, і підвищення температури не завжди пов'язане з коронавірусною інфекцією.

Також ми повідомляли про те, що українські вчені розробили декілька препаратів для лікування коронавірусу, і зараз ліки тестується в німецьких лабораторіях.