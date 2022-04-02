У Європі росіянам відмовляються продавати речі в бутиках: вимагають підписати документ

У Європі після вторгнення РФ в Україну в бутиках відмовляються продавати речі росіянам.
Про це повідомляє російська ведуча Ксенія Бородіна, яка вела шоу "Дом 2", у своєму Instagram.
Росіянка публікує скріншоти від дівчат з РФ, які страждають від того, що в європейських магазинах їм не продають одяг, сумки класу люкс. У бутиках також вимагають підписати документ, в якому вони зобов'язуються не носити ці речі на території Росії.
Цікаво, що Бородіна називає такі дії "расизмом" і щиро не розуміє, чому так відбувається.
Також вона пише, що з другого півріччя громадянам РФ обмежать видачу Taxfree.
Бородіна публікує фотографії росіянок, які не змогли купити таку бажану сумку Chanel.
Ведуча вважає, що за російськими клієнтами ще бігатимуть.
Як ми раніше писали, у Німеччині росіяни "маскуються" під українців, щоб безкоштовно їздити в транспорті.
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