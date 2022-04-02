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У Європі росіянам відмовляються продавати речі в бутиках: вимагають підписати документ

У Європі не хочуть продавати речі в бутиках росіянам (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Європі після вторгнення РФ в Україну в бутиках відмовляються продавати речі росіянам.

Про це повідомляє російська ведуча Ксенія Бородіна, яка вела шоу "Дом 2", у своєму Instagram.

Росіянка публікує скріншоти від дівчат з РФ, які страждають від того, що в європейських магазинах їм не продають одяг, сумки класу люкс. У бутиках також вимагають підписати документ, в якому вони зобов'язуються не носити ці речі на території Росії.

Цікаво, що Бородіна називає такі дії "расизмом" і щиро не розуміє, чому так відбувається.

Також вона пише, що з другого півріччя громадянам РФ обмежать видачу Taxfree.

Бородіна публікує фотографії росіянок, які не змогли купити таку бажану сумку Chanel.

У своїх наступних сторіс Бородіна дивується, кому ж крім росіян Європа буде продавати люксові товари.

Ведуча вважає, що за російськими клієнтами ще бігатимуть.

Як ми раніше писали, у Німеччині росіяни "маскуються" під українців, щоб безкоштовно їздити в транспорті.

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Російська Федерація