В Європі прокидається древній вулкан-вбивця: земля почала підніматися

У Німеччині прокидається древній вулкан (колаж РБК-Україна)

Вулкан біля озера Айфель почав поступово прокидатися

У Німеччині почав прокидатися древній вулкан, який знаходиться біля озера Айфель. Востаннє він вивергався 13 тисяч років тому. Зараз вчені помітили його активність і хвилюються, що він може остаточно прокинутися.

Як повідомляє видання Geophysical Journal International, фахівці помітили підвищення рівня землі біля древнього підземного вулкана. На даний момент вони займаються науковою діяльністю в західній частині Німеччини. Кожен рік земля поблизу озера Айфель підіймається на 1 мм, відзначають вчені.

Як пишуть експерти, зараз вулкан почав проявляти активність, але поки що вона зафіксована глибоко під землею. Дослідники допускають думку, що вулкан може остаточно прокинутися При цьому розпечена магма може досягти поверхні землі.

На даний момент учені не можуть спрогнозувати, як швидко вулкан може прокинутися. Поки що немає особливого приводу для паніки, повідомляють фахівці.

Відзначимо, що при останньому виверженні вулкана біля озера Айфель біля цього місця дуже довгі тисячоліття була мертва зона.

Вулкан Ейфель - це регіон в горах Айфель в Німеччині, який в значній мірі визначається своєю вулканічної геологічною історією.

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