Європа починає виходити з карантину: Словенія заявила про перемогу над COVID-19

Словенія перемогла коронавірус (Фото: pixabay.com)

Уряд Словенії заявив про зняття карантину і відкриття кордонів

Коронавірус в Україні та світі продовжує свій наступ і в багатьох країнах кількість інфікованих продовжує зростати. Проте в деяких країнах Європи ситуація почала поліпшуватися і захворюваність пішла на спад.

Уряд Словенії офіційно заявив про завершення епідемії COVID-19. Ця країна стала першою, яка офіційно заявила про закінчення пандемії. Протягом останніх двох тижнів в Словенії скорочувалася кількість інфікованих і становила не більше 7 осіб на добу.

"Словенія приборкала епідемію за останні два місяці. Сьогодні у Словенії краща епідеміологічна ситуація в Європі", - заявив прем'єр-міністр країни Янез Янса.

З 30 березня у Словенії діяв жорсткий карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Жителям країни було заборонено залишати муніципалітети, в яких вони проживають. За перший місяць у країні заразилося близько 1300 осіб, з яких 77 пацієнтів померли. Всього з 12 березня по 15 травня в Словенії було зареєстровано 1464 випадки захворювання, 103 людини померли.

20 квітня уряд Словенії запустив масове тестування на COVID-19, а з перших чисел травня в країні почали послаблювати карантинні заходи та дозволили пересування між сусідніми країнами.

Як зазначили в уряді Словенії, тепер людям, які прибувають у країну з інших країн ЄС, не потрібно буде проходити обов'язковий карантин. Для туристів з інших країн – карантин поки залишиться в силі. Кожен, хто приїздить до Словенії повинен буде провести на самоізоляції 14 днів. Громадян з підозрою на COVID-19 в країну пускати не будуть.

Також у Словенії збережуть загальні правила для жителів країни, які спрямовані на недопущення поширення інфекції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар з Ізраїлю розкрив секрет низької смертності від COVID-19.

Автор: Маруся Щаслива