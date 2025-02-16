Евровидение-2025. Букмекеры обновили прогнозы: для Украины они неутешительны

Евровидение-2025 приближается и букмекеры уже начали корректировать свои прогнозы относительно победителей. Несмотря на успехи Украины на предыдущих конкурсах, на этот раз шансы нашей страны не выглядят так ярко, как раньше.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovisionworld рассказывает, как выглядят обновленные рейтинги и где именно расположена Украина в списке фаворитов.

Обновленные прогнозы букмекеров выглядят так: на первом месте осталась Швеция с 13% шансов на победу, на второй строчке оказалась Финляндия, получив пока что 9% вероятности на победу, а Франция занимает третье место с 8%.

Украина же быстро теряет позиции, и сейчас занимает 17-е место, имея лишь 2% шансов на победу. Новые прогнозы букмекеров на Евровидение-2025 (скриншот)

Однако не стоит отчаиваться, ведь прогнозы могут меняться. К тому же еще не все страны определили своих участников и песни.

Также стоит отметить, что Черногория заняла последнее место в рейтинге. Эта страна уже определила свою участницу для конкурса - певицу Нину Жижич, которая представит Черногорию с песней "Dobrodošli".

Сейчас ее шансы на победу составляют всего 1%. Однако это не единственный случай, ведь еще по меньшей мере 10 стран имеют подобные вероятности. Новые прогнозы букмекеров на Евровидение-2025

Напомним, в финале украинского Нацотбора в этом году победила группа Ziferblat с песней "Bird of pray". Они представят Украину на конкурсе, который состоится в Швейцарии.

Гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая, а полуфиналы - на 13 и 15 мая. Событие пройдет на арене St. Jakobshalle.