Євген Кот приголомшив розповіддю, як чоловік намагався його розбестити
Хореограф Євген Кот, який прославився перемогами на шоу "Танці з зірками" і "Танцюють усі", шокував розповіддю про непристойну пропозицію від чоловіка, яка йому надходила до виходу на зоряний паркет.
Про це танцівник розповів Маші Єфросиніній у передачі "Мій секрет".
Сталося це в той час, коли Кот був без роботи, перед своєю участю в популярному телепроекті.
"Я зустрівся з цим чоловіком, він працював з зірками", - згадує хореограф.
Кот уточнив, що "герою" його розповіді в той момент було за п'ятдесят, а самому йому - тільки дев'ятнадцять років.
Знайомий чоловік тоді приголомшив Євгена пропозицією, схиляючи до інтиму та розпусти.
А мотивував свою безпардонну пропозицію тим, що з таким привабливим зовнішнім виглядом, як у танцівника, нібито і працювати хлопцеві не потрібно.
Євген Кот розповів про дику пропозицію від чоловіка (фото: скріншот)
"Ти себе в дзеркало бачив? Яка робота? Знайдемо тобі зараз дядька - ти будеш бавитися з його пі*ею, а він буде гратися з твоєю по*ою. І будеш в шоколаді", - передав кіт Його слова.
Хореограф зізнався, що був в шоці від почутого, і з відмовою просто пішов, обірвавши з ним зв'язок.
Разом з тим Кот не став в ефірі шоу називати ім'я цього персонажа, щоб не опинитися в епіцентрі брудного скандалу.
Випадок стався, коли Євгену Коту було 19 років і він тільки починав свою зоряну кар'єру хореографа (фото: скріншот)
Нагадаємо, раніше Євген Кот зізнався, чому відмовляється від "Танців з зірками", хоча його запрошують щороку.