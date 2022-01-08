Євген Кот приголомшив розповіддю, як чоловік намагався його розбестити

Хореограф Євген Кот, який прославився перемогами на шоу "Танці з зірками" і "Танцюють усі", шокував розповіддю про непристойну пропозицію від чоловіка, яка йому надходила до виходу на зоряний паркет.

Про це танцівник розповів Маші Єфросиніній у передачі " Мій секрет ".

Сталося це в той час, коли Кот був без роботи, перед своєю участю в популярному телепроекті.

"Я зустрівся з цим чоловіком, він працював з зірками", - згадує хореограф.

Кот уточнив, що "герою" його розповіді в той момент було за п'ятдесят, а самому йому - тільки дев'ятнадцять років.

Знайомий чоловік тоді приголомшив Євгена пропозицією, схиляючи до інтиму та розпусти.

А мотивував свою безпардонну пропозицію тим, що з таким привабливим зовнішнім виглядом, як у танцівника, нібито і працювати хлопцеві не потрібно.

Євген Кот розповів про дику пропозицію від чоловіка (фото: скріншот)

"Ти себе в дзеркало бачив? Яка робота? Знайдемо тобі зараз дядька - ти будеш бавитися з його пі*ею, а він буде гратися з твоєю по*ою. І будеш в шоколаді", - передав кіт Його слова.

Хореограф зізнався, що був в шоці від почутого, і з відмовою просто пішов, обірвавши з ним зв'язок.

Разом з тим Кот не став в ефірі шоу називати ім'я цього персонажа, щоб не опинитися в епіцентрі брудного скандалу.

Випадок стався, коли Євгену Коту було 19 років і він тільки починав свою зоряну кар'єру хореографа (фото: скріншот)