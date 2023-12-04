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Ева Лонгория в блестящем платье похвасталась роскошным декольте (фото)

Ева Лонгория засветилась в блестящем платье (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Юлия Любченко

Ева Лонгория в свои 48 лет может смело похвастаться своей идеальной фигурой. А для разных светских мероприятий звезда всегда выбирает особые наряды.

О том, в каком платье Лонгория засветилась на The Academy Museum Gala, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-профиль актрисы.

Ева Лонгория засветила роскошное декольте в блестящем платье

На днях в Лос-Анджелесе прошел The Academy Museum Gala, куда приехало большинство голливудских звезд в потрясающих нарядах. Однако некоторые поразили больше всего. Например, Ева Лонгория покорила своим блестящим платьем от всемирно известного бренда Dolce & Gabbana, который звезда довольно часто выбирает.

Длинное платье Евы имеет очень роскошный блеск, который не оставляет ее без внимания. А кроме того, что это платье подчеркивает тонкую талию актрисы, оно еще открывает ее декольте и демонстрирует красоту ключиц.

Стоит сказать, что Лонгория умеет произвести впечатление, особенно когда дело касается ярких и интересных нарядов, которые придают ей роскошь, красоту и помогают подчеркнуть натуральную привлекательность.

Ева Лонгория засветилась в блестящем платье (фото: instagram.com/evalongoria)

Также свой образ Лонгория дополнила массивными серьгами в форме круга и двумя одинаковыми кольцами в форме капель с большими желтыми камнями, что привлекает много внимания. А на другую руку Ева надела кольцо с камнями и кольцо в форме небольшого квадрата.

А вот макияж звезды достаточно сдержанный и натуральный, поскольку Лонгория даже обошлась без ярких губ и глаз. Она выбрала натуральный цвет помады и спокойный макияж глаз и скул.

Прическа Евы была довольно обычная, потому что женщина слегка подкрутила волосы и с одной стороны заправила их за уши, чем самим сделала свое декольте и большие серьги еще более заметным.

Все это вместе дополнило блестящее платье актрисы и сделало ее лук на ежегодной вечеринке невероятно красивым и уместным.

Скриншоты

Ранее мы рассказывали о том, как Ева Лонгория показывает подтянутую фигуру в розовом бикини.

Также читайте наш материал о том, как Ева Лонгория в блестящем образе похвасталась новой прической.

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