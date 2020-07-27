Це щеплення обов'язково потрібно робити літнім людям: життєво необхідно

Щеплення літній людині (фото: freepic.com)

Літнім людям від 60 років потрібно робити щеплення від пневмонії

Літні люди завжди більш вразливі перед інфекціями та вірусами, тому їм потрібно більш ретельно стежити за своїм здоров'ям і вакцинуватися. Людям після 60 років потрібно обов'язково робити щеплення від пневмонії. Таку думку висловив колишній санітарний лікар України Сергій Бережнов.

"Можна щепитися від пневмонії. Особам 60+ це життєво показано", – розповів він виданню "Обозреватель".

Медик рекомендує літнім людям кожен рік робити щеплення від грипу і раз на десять років від дифтерії. Також колишній санітарний лікар відзначив, що якщо в дитинстві була зроблена вакцина КПК (кір), то її потрібно повторити в дорослому віці, через те, що цей вірус смертельно небезпечний.

"Кожна людина має зробити щеплення від кору, тому що заражуваність 100%. Чим старше, тим важче протікає хвороба. Кір, як і будь-який вірус, небезпечний ще й тим, що викликає вірусну пневмонію", – пояснив медик.

За словами Бережнова, якщо ви не впевнені, чи робили вам щеплення від кору в дитинстві, його треба все зробити у свідомому віці.

Як ми раніше повідомляли, вперше названа орієнтовна вартість вакцини від коронавірусу, яку збирається представити китайська компанія. Щеплення від COVID-19 коштуватиме близько 20 доларів, тобто десь 500 гривень.

Також ми писали, що група вчених з Університету Кардіффа знайшла спосіб створення універсальної вакцини від грипу. Фахівці виявили нові маркери всередині вірусу грипу.