Цій тварюці я не співчуваю: Коломойський назвав Гонтареву "дебілкою"

Ігор Коломойський розніс Валерію Гонтареву після скандального номеру "Кварталу 95" та хору Верьовки, в якому гумористи висміяли підпал будинку екс-голови НБУ. Зокрема, олігархові не подобається, що Гонтарєва називає "сатиричний" номер "Вечірнього Кварталу" "цькуванням".

"Гонтарєва нехай сидить спокійно в Лондоні і переписує майно на інших, щоб їй чого-небудь ще не спалили. Чому ви не вважаєте, що в цьому номері труять також мене? Вони на всю країну кажуть, що "Валерія думає про Валєрича", і це значить, що я перший підозрюваний! Чому ви не вважаєте, що це – цькування Коломойського?" - обурився бізнесмен в інтерв'ю "Настоящему Времени".

На думку Коломойського, пісня "Кварталу" - це "просто жарт, пісня, витвір у розважальній телепередачі".

При цьому олігарх в дуже грубій формі заявив, що він не співчуває Гонтарєвій.

"Я співчуваю десяткам, а, може, і сотням тисяч людей, вкладникам різних банків, яких вона пограбувала. І які втратили свої гроші через курс гривні, через знищену банківську систему, які стали жебраками. А цій тварюці я не співчуваю. Вона ніяка не велика реформаторша, а велика руйнівниця. І я впевнений, що прийде час, і суд це встановить. І вона буде сидіти за гратами, не в Англії, так в іншому місці", - сказав він.

На репліку журналіста, що Гонтарєва розцінює різкі заяви Коломойського як цькування, той відреагував різко: "Ну так нехай до психіатра піде, дебілка".

"Там у Лондоні їх до хріну: психоаналітиків, психіатрів. Може, у неї розвинулася манія переслідування, якщо вона вважає, що гумористичні передачі - це її цькування? А коли Тимошенко показували у вигляді якоїсь голої баби чи Януковича показували - це було цькування? Ні! А Кличко коли вони показували? Чи Луценка, що він каркавить і весь час у п'яному вигляді, або коли він Че Гевару зображував? А коли вони Коломойського з Ахметовим показують? Якщо так вважати, то вся сатира і гумор - це цькування когось Але щось я не чув, щоб хтось після такої цькування застрелився або повісився. Якщо Гонтарєва буде першою - це буде смішно. А якщо вона божевільна, її треба в лікарню помістити, щоб вона собі трохи підлікувала нерви і мозок", - заявив Коломойський.

Ігор Коломойський висловився з приводу скандального номеру "Кварталу 95" про екс-главу Нацбанку ВалеріїюГонтарєву