Цей вірус залишиться з нами назавжди: вчений шокував заявою про COVID-2019

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Вчені заявили, що повністю перемогти COVID-2019 вже не вийде

Коронавірус продовжує поширюватися по світу і вчені кількох країн займаються розробкою вакцини від цієї хвороби. За даними на 31 березня в Україні зареєстровано 549 випадків зараження COVID-2019, 13 людей померло. Кількість інфікованих у всьому світі вже перевалила за 800 тисяч осіб.

Через те, що вірус поширився по планеті, вчені дають невтішні прогнози та вважають, що повністю перемогти коронавірус вже не вийде.

"Атипову пневмонію вдалося повністю ліквідувати. Цей вірус зараз в природі не існує. З COVID-19 такого вже не вийде, на це вже ніякої надії немає. Він не зникне, він вже дуже поширився, він добре передається, він є у всіх країнах світу. Швидше за все, цей вірус уже з нами залишається назавжди. Він не ослабне, але перестане бути суспільно небезпечним", - таку думку висловив вірусолог, директор Інституту медичної паразитології, тропічних і трансмісивних захворювань Олександр Лукашев.

Він зазначив, що в Китаї може відбутися другий спалах захворювання, проте впоратися з ним буде набагато легше, оскільки там вже навчилися лікувати та справлятися з епідемією.

"Ймовірність другої хвилі вірусу в Китаї зовсім не виключена. Звичайно, там вміють боротися, вміють лікувати, але Китай продовжує жити на пороховій бочці. Зараз усіх, хто прилітає туди, поміщають на двотижневий карантин. У Китаї були дуже рішучі дії влади. Я нагадаю, що Ухань закрили, коли там було лише 600 зареєстрованих випадків захворювань. Це в п'ять разів менше, ніж було в Італії, коли її почали закривати", - зазначив вірусолог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український вчений розвіяв міф про те, що коронавірус гине від високих температур.