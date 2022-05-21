RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цей український фрукт визнаний кращим для здоров'я кишківника

Фото: груші допомагають боротися з запорами (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Здоровий кишечник - це запорука нормального функціонування організму. На жаль, запори - це проблема багатьох людей.

Важливим фруктом, який слід вживати, якщо ви страждаєте від цієї делікатної проблеми, є груші, пише видання Eat this, not that.

Чим корисні груші для кишечника

Груші є одним з продуктів з найвищим вмістом клітковини в природі. В одній штуці міститься шість грамів клітковини, причому значна кількість цієї клітковини припадає на нерозчинну клітковину.

Відомо, що нерозчинна клітковина додає об'єм і м'якість, а також діє як м'яке проносне, полегшуючи запори. Нерозчинної клітковини особливо багато в шкірці фруктів від груш.

Абсолютно всі сорти груш мають порівнянну кількість клітковини і можуть бути замінені, щоб відповідати улюбленим текстурам і смакам для рецептів.

Більш тверді груші найкраще підходять для варіння, запікання і приготування на грилі, в той час, як більш м'які груші можуть стати прекрасними для консервацій і навіть супів.

Кому не можна їсти груші

Є на голодний шлунок плоди не рекомендують, особливо людям похилого віку. Тим більше запивати з'їдені плоди водою або йогуртом протипоказано. Це загрожує вагою в шлунку, підвищеним газоутворенням. В інших випадках ласувати грушею можна всім без винятку.

Які хвороби лікує груша

Відварна груша має сечогінну, жарознижувальну, антисептичну дію. З цією ж метою використовують і грушевий відвар, він рекомендується при сечокам'яній хворобі. Сік і відвар плодів застосовують як сечогінний засіб і призначають при жовчнокам'яній хворобі. Унікальна властивість груші - вона природний антибіотик.

Як ми писали раніше, експерт розповіла, кому заборонено їсти сухофрукти.

Також ми повідомляли, що вчені назвали фрукт, який служить натуральним антидепресантом.

Читайте РБК-Україна в Google News
фрукты