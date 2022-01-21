Цей сухофрукт знижує холестерин та запобігає серцево-судинні захворювання

Користь родзинок

Як відомо, родзинки – це сушений виноград. Зокрема, він буває різного кольору: від золотистого до темно-коричнево-чорного. Його використовують для доповнення солоних чи солодких страв.

Також цей сухофрукт містить цукор та певну кількість калорій, тому зловживати ними не варто.

У складі родзинок міститься велика кількість клітковини, калію та антиоксидантів, які допомагають знижувати холестерин, кров’яний тиск та запобігають серцевим захворюванням та цукровому діабету.

Користь родзинок (freepik)

Окрім того, клітковина у родзинках допомагає налагодити процеси травлення.

Родзинки також містять речовини, які допомагають досягти здорового балансу у ротовій порожнин та борються з бактеріями.

Найкраще такий сухофрукт їсти вранці. Саме в цьому випадку він принесе максимальну користь організму.

Вживання жменьки родзинок на сніданок дозволяє заповнити дефіцит калію і магнію.