Цей симптом може бути дуже небезпечним: лікарі зробили нову заяву

Медики розповіли, що раптова непритомність може стати важливим сигналом про те, що серце людини знаходиться в небезпеці. Раптова втрата свідомості буває більше, ніж у 50% населення хоча б один раз в житті.

Кардіолог Ірина Олексіївна розповіла на своїй сторінці в Instagram, що раптова непритомність може бути симптомом серйозних захворювань серця. Вона перерахувала ситуації, в який варто негайно звернутися до лікаря.

Непритомність або як її називають науковці, синкоп – це раптова і тимчасова втрата свідомості. Існує два піки цього явища – 20 і 65 років і чим старший пацієнт при першому непритомності – тим більше ймовірність, що у нього є серйозні проблеми зі здоров'ям.

Найважливіші критерії втрати свідомості: раптовість, короткочасність, повна оборотність спонтанна.

Існують стани, які імітуються під непритомність:

Епілепсія

Психогенна втрата свідомості (коли пацієнт падає на людях, картинно та акуратно, щоб уникнути неприємностей).

Інсульт або транзиторна ішемічна атака

Гіпоглікемія (зниження рівня цукру)

У всіх випадках непритомність виникає в результаті гіпоперфузії головного мозку, тобто від недостатнього припливу крові до нього. Сам механізм непритомності може бути різним: вазодепрессорним (падіння тиску), кардиоингибиторним (асистолія, уражене ЧСС), змішаним.

Практично всі непритомності можна розділити на групи: непритомність, які виникають при тривалому стоянні, задусі, страху чи болю; непритомність, які супроводжуються сечовипусканням, дефекацією, кашлем, сміхом; непритомність, які провокуються синдромом каротидного синуса та інші некласичні форми.

Також існують непритомності, які є першим симптомом того, що почалися проблеми з серцем. Вони сигналізують про такі захворювання, як порушення функції серця (різні аритмії та порушення серцебиття), порушення структури серця (гіпертрофічна кардіоміопатія, аортальний стеноз, міксома або тромб передсердя), кардіопульмональні (ТЕЛА, легенева гіпертензія).

Як зазначає лікар-кардіолог, якщо у вас трапляються непритомності та вони мають певну регулярність, то потрібно негайно звернутися до лікаря.