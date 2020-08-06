Цей симптом коронавіруса може говорити про смертельну небезпеку: вчені зробили заяву

Вчені назвали смертельні симптом COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Низька температура може спочатку хвороби може говорити про смертельну небезпеку

Вчені з США прийшли до висновку, що дуже низька температура пацієнта при першому зверненні з допомогою при коронавирусе може говорити про летальний кінець перебігу інфекції. У 44% випадків такі люди вмирають.

Також про смертельний кінець COVID-19 може говорити і дуже висока температура тіла людини, близько 40 градусів. Як пише BMC, при високій температурі спочатку інфекції помирають приблизно 42% пацієнтів. Зазначимо, що дослідження проводили вчені Центру серцево-судинних досліджень Медичної школи Икана на горі Синай. У ньому взяли участь 7 614 осіб.

"Таким чином низька температура тіла при першому зверненні до лікаря може служити маркером несприятливого прогнозу. Разом з тим максимальна температура тіла також значним чином пов'язана з рівнем смертності. На кожні 0,5 °C збільшення температури доводиться значущий приріст смертності, причому у пацієнтів з максимальною температурою більше 40,0 °C рівень смертності досягав 42%", – повідомляють вчені.

Як ми раніше писали, коронавірус має дуже непрості наслідки на здоров'я всіх перехворілих інфекцією людей. Навіть якщо людина переносить інфекцію без симптомів - він може відчути вплив COVID-19 на організм.

Також читайте, що коронавірус не проходить без сліду у тих, хто перехворів. Це стосується важких випадків захворювання, а також безсимптомного перебігу хвороби.