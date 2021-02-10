Цей симптом говорить про небезпечну хворобу печінки: терміново до лікаря!

Якщо у печінці відбувається накопичення жиру, тоді лікарі діагностують жировий гепатоз. Він може бути пов'язаний з наявністю зайвих кілограмів і навіть з високим тиском. Як правило, симптоми проявляються на останніх стадіях, і людина може навіть не підозрювати про наявність хвороби.

При легкій формі жирового гепатозу хвороба не дає симптомів, а на другій стадії - відбувається рубцювання печінки, яке може закінчитися цирозом.

Експерти попереджають, якщо починається блювота з кров'ю - терміново викликайте "швидку". Цей симптом може говорити про внутрішню кровотечу і пряму загрозу життю.

Серед ознак хвороби печінки лікарі також виділяють такі: