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Цей симптом говорить про небезпечну хворобу печінки: терміново до лікаря!

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 12:11
Цей симптом говорить про небезпечну хворобу печінки: терміново до лікаря! Названі симптоми хвороби печінки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Медики назвали небезпечний симптом, який може вказувати на серйозні проблеми з печінкою. При яких ознаках потрібна негайна госпіталізація, а які симптоми вказують, що слід задуматися про проблеми з органом і почати своєчасну терапію - читайте далі у матеріалі.

Про небезпечні симптоми, які можуть вказувати на хвороби печінки, пише Ехргеѕѕ.

Якщо у печінці відбувається накопичення жиру, тоді лікарі діагностують жировий гепатоз. Він може бути пов'язаний з наявністю зайвих кілограмів і навіть з високим тиском. Як правило, симптоми проявляються на останніх стадіях, і людина може навіть не підозрювати про наявність хвороби.

При легкій формі жирового гепатозу хвороба не дає симптомів, а на другій стадії - відбувається рубцювання печінки, яке може закінчитися цирозом.

Експерти попереджають, якщо починається блювота з кров'ю - терміново викликайте "швидку". Цей симптом може говорити про внутрішню кровотечу і пряму загрозу життю.

Серед ознак хвороби печінки лікарі також виділяють такі:

  • потемніння сечі,
  • пожовтіння шкіри і очних яблук,
  • набряк нижньої частини живота,
  • випорожнення чорного кольору з неприємним запахом,
  • сплутаність свідомості або порушення пам'яті,
  • свербіж на деяких ділянках шкіри.

Раніше лікарі назвали найкорисніші молочні продукти, які уповільнюють старіння.

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