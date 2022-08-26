Цей простий тест на пальцях може визначити хвороби серця, печінки і раку

Як виконати вправу

Слід скласти нігті вказівних пальців разом з високим міжфаланговим суглобом, і якщо ви бачите ромбовидний проміжок - так званий знак Шамрота - це хороший знак. Якщо ж ні, то резонно запланувати візит до медиків для перевірки.

Для виконання такої вправи потрібно всього кілька секунд.

Не обов'язково, щоб це були вказівні пальці - можна і великими, і безіменними і так далі.

Між нігтями і високими стиками пальців має з'явитися "віконце", яке нагадує за формою діамант. Якщо нігті повністю прилягають один до одного, це може свідчити про те, що у вас є так звані "пальці Гіппократа" або "паличні" пальці.

Такі утворюються, коли кількість м'яких тканин під нігтьовими ложами збільшується, що може сигналізувати про проблеми зі здоров'ям.

"Тест Шамрота": (а) нормальний палець і (б) простір між нігтями заповнений дотиком один до одного (фото: esearchgate.net)

Вправа на пальцях "тест вікна Шамрота" (фото: maxresdefault)

На які недуги це може вказувати

У людей, у яких немає ромбовидної щілини, можуть бути сплющені пальці, що може бути ознакою різних захворювань, в тому числі проблем з серцем і хвороби печінки.

Також серед ризиків - недрібноклітинний рак легені, найпоширеніший тип захворювання, яким страждають близько 87% всіх хворих на рак легенів.

"Паличні" пальці з'являються також при деяких захворюваннях легенів, таких як абсцесі легені, фіброзі легенів і бронхоектазі.

"Тест використовується медичними працівниками як частковий метод підтвердження стану, але ви також можете провести тест самостійно - і це займе всього кілька секунд", - розповіла британська медсестра-онколог Емма Нортон в коментарі Huffington Post.

"Пальці Гіппократа" утворюються на різних впізнаваних стадіях, починаючи з того, що нігтьове ложе стає м'яким, а шкіра поруч з ним блищить, пише Daily Mail.

Нігті можуть зігнутися більше, ніж зазвичай, якщо дивитися збоку, а потім кінці пальців можуть опухнути і стати більшими, ніж зазвичай.

Рекомендується, якщо ви помітили такі зміни пальців або під час "тесту Шамрота" не помітили "вікна" між нігтьовими пластинами - звернутися до сімейного лікаря.

Відео: обстеження на предмет здавлювання пальців і проведення "тесту вікна Шамрота"