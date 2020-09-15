Цей продукт вбиває паразитів і бактерії: є в будь-якому холодильнику

Лікарі назвали продукт, який є дуже ефективним у боротьбі проти паразитів і бактерій. Вчені довели ефективність часнику при паразитарних інфекціях. Дослідники вивчали екстракт часнику та окремо аліцин - органічну сполуку, яка утворюється при механічному руйнуванні його клітин, для запобігання запалення і розвитку паразитарного захворювання шистосомоз. Чим корисний часник, при яких хворобах він допомагає і кому його краще не вживати - читайте нижче.

Алліцин відповідає за запах часнику і деякі цілющі властивості, які можуть також допомогти з контролем занадто високого рівня холестерину, артеріального тиску, при атеросклерозі, цукровому діабеті та інших захворюваннях. 100 г часнику можуть містити до 150 калорій, 33 г вуглеводів і 6,36 г білка, а також різні вітаміни та мінерали, такі як В1, В2, В3, В6, С, фолат, кальцій, залізо, магній, марганець, фосфор, калій, натрій, цинк.

В експериментах на мишах фахівці порівнювали дію часнику й алліцина на маркери фіброзу печінки інфікованих особ з антигельмінтним препаратом празиквантелом. Також було оцінено експресію мРНК прозапальних цитокінів. У гризунів, яким давали алліцин і часниковий екстракт, спостерігалося зниження популяції паразитів, а також біохімічних маркерів фіброзу печінки та прозапальних цитокінів. Отриманий ефект був подібний до дії празиквантелу без побічних явищ. Вчені прийшли до висновку, що завдяки імуномодулюючим і протизапальним властивостям часник і алліцин можна застосовувати для лікування шистосоміазу.

Чим корисний часник:

Стимулює макрофаги, лейкоцити, моноцити та нейтрофіли (білі тільця крові), збільшує продукцію глутатіону (підтримання імунної системи).

Збільшує NK-клітини та T-лімфоцити, підвищуючи стійкість організму до вірусів, ГРВІ та знижуючи запальні цитокіни.

Знижує зростання Candidа (протигрибкову дію).

Покращує здоров'я ротової порожнини (профілактика періодонтитів).

Активний в лікуванні та профілактиці Гелікобактеру (підтримання здорової мікрофлори шлунка).

Активує JNK1 and caspase-3, які вбивають онкологічні клітини. Також він захищає клітини головного мозку від руйнування і покращує когнітивні навики. Ще цей елемент знижує оксидативний стрес і бореться з вільними радикалами (anti-age ефект).

Профілактує розвиток раку грудей.

Етил ацетат в часнику перешкоджає розвитку алергії коштом пригнічення білка імунної системи FceRI та знижує виділення гістаміну.

Захищає від негативного впливу сонця.

Знижує загальний холестерин і фракції "поганого холестерину" (ЛПНЩ), тим самим нормалізуючи ліпідний обмін.

Перешкоджає ожирінню, впливаючи на кількість жирової тканини.

Кому не варто вживати часник

Вживати часник потрібно обережно і в невеликих кількостях, бо для деяких категорій цей корисний продукт може стати небезпечним.

У першу чергу фахівці не рекомендують вживати часник у великій кількості тим, у кого є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, особливо якщо це виразкові або запальні процеси у стадії загострення. Також варто виключити часник з раціону тим, хто нещодавно переніс отруєння.

Крім того, часник здатний знижувати тиск, тому гіпотонікам варто вживати його з обережністю. Не рекомендується їсти часник при холециститі, панкреатиті, хронічних захворюваннях нирок або печінки.

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