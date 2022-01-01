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Ця ознака раку проявляється на нігтях: на що звернути увагу

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Субота 01 січня 2022 16:34
Ця ознака раку проявляється на нігтях: на що звернути увагу Названо симптом раку, який проявляється на нігтях (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження, яке показали, що у деяких випадках ознаки раку легень можуть проявлятися на нігтях. Зокрема, тривожним знаком може бути зміна кольору чи форми нігтьової пластини.

Про це пише Express.

Як відомо, рак – належить до групи захворювань, спричинених швидким та неконтрольованим розмноженням клітин.

Експерти закликають пацієнтів звертати увагу на незвичайні зміни в організмі, вдаватися до послуг скринінгу, щоб підвищити шанси на лікування. Зокрема, вчені рекомендували звертати увагу на нігтьові пластини. Все тому, що видимі зміни на них можуть свідчити про рак легень.

Також при захворюванні пальці часто набрякають.

"Нігті набувають округлого вигляду", – кажуть фахівці.

Окрім того, зміни форми нігтів залишається невідомою, адже це може бути пов'язано з посиленням припливу крові до кінцівок тіла.

Вчені попередили, що у багатьох випадках це захворювання спровоковане курінням, як активним, і пасивним. Тому, якщо ви викурюєте понад 25 цигарок на день, то у вас у 25 разів підвищується ризик розвитку раку легень.

Раніше ми повідомляли, що вчені назвали популярні продукти, які викликають рак.

Також ми називали рідкісний симптом раку, який з’являється, коли людина п’є алкоголь.

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