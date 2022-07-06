Цей популярний сухофрукт допоможе запобігти інсульту

Інсульт - це дуже небезпечне і серйозний стан. Він виникає, коли припиняється кровопостачання частини мозку. Незважаючи на існуючі методи лікування інсульту, як і у випадку з усіма медичними проблемами, краще заздалегідь запобігти йому.
Високий кров'яний тиск є основним фактором ризику інсульту. Тим не менш, можна знизити і підтримувати свій кров'яний тиск за допомогою ряду змін в способі життя.
Зокрема, один з популярних сухофруктів може бути корисним.
За даними Американської асоціації серця (AHA), сушені абрикоси можуть бути ключем до зниження кров'яного тиску, також відомого як гіпертонія, пише Express.
Насправді, всього в 100 грамах кураги міститься 1162 міліграма калію, або 33% від вашої добової потреби.
Для порівняння, звичайний банан містить 358 міліграмів калію, що еквівалентно 10% вашої щоденної потреби.
"Продукти, багаті калієм, важливі для управління високим кров'яним тиском, тому що калій зменшує вплив натрію", - повідомляють лікарі.
Чим більше калію ви їсте, тим більше натрію ви втрачаєте з сечею.
"Калій також допомагає послабити напругу в стінках кровоносних судин, що сприяє подальшому зниженню кров'яного тиску".
Кров'яний тиск реєструється за допомогою двох цифр.
Систолічний тиск (більш високе число) - це сила, з якою ваше серце перекачує кров по всьому тілу.
Діастолічний тиск (нижнє число) - це опір кровотоку в кровоносних судинах.
Вважається, що високий кров'яний тиск становить 140/90 або вище (або 150/90 або вище, якщо ви старше 80 років).
А ідеальним кров'яним тиском зазвичай вважається від 90/60 до 120/80.
Збільшення калію за допомогою дієти рекомендується дорослим з кров'яним тиском вище 120/80.
Якщо ви гіпертонік - сміливо включайте курагу в свій раціон і дотримуйтеся здорового способу життя.
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