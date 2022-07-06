Цей популярний сухофрукт допоможе запобігти інсульту

Чим корисна курага

Насправді, всього в 100 грамах кураги міститься 1162 міліграма калію, або 33% від вашої добової потреби.

Для порівняння, звичайний банан містить 358 міліграмів калію, що еквівалентно 10% вашої щоденної потреби.

"Продукти, багаті калієм, важливі для управління високим кров'яним тиском, тому що калій зменшує вплив натрію", - повідомляють лікарі.

Чому калій так важливий

Чим більше калію ви їсте, тим більше натрію ви втрачаєте з сечею.

"Калій також допомагає послабити напругу в стінках кровоносних судин, що сприяє подальшому зниженню кров'яного тиску".

Кров'яний тиск реєструється за допомогою двох цифр.

Систолічний тиск (більш високе число) - це сила, з якою ваше серце перекачує кров по всьому тілу.

Діастолічний тиск (нижнє число) - це опір кровотоку в кровоносних судинах.

Вважається, що високий кров'яний тиск становить 140/90 або вище (або 150/90 або вище, якщо ви старше 80 років).

А ідеальним кров'яним тиском зазвичай вважається від 90/60 до 120/80.

Збільшення калію за допомогою дієти рекомендується дорослим з кров'яним тиском вище 120/80.

Якщо ви гіпертонік - сміливо включайте курагу в свій раціон і дотримуйтеся здорового способу життя.