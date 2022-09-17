Цей популярний фрукт може знизити ризик недоумства на 23%.

Зниження когнітивних функцій – це зниження мислення, пам'яті, концентрації та інших функцій мозку. Це явище в основному зустрічається у людей похилого віку і часто є ранньою ознакою деменції та інших нейродегенеративних станів. Один із способів зменшити ризики цього, поряд із фізичними вправами, – збалансоване харчування.

Згідно з дослідженням, нещодавно опублікованим у Британському журналі харчування, один конкретний вид фруктів може бути особливо корисним для зниження ризику деменції.

Цитрусові допоможуть знизити ризик деменції

Наукова робота передбачає, що цитрусові можуть допомогти знизити ризик розвитку деменції на 23%. Такі висновки було зроблено після вивчення понад 13 тисяч учасників японського дослідження.

Було виявлено, що у тих, хто їв цитрусові щодня, ймовірність розвитку деменції у наступні шість років була значно нижчою, ніж у тих, хто їв їх лише один чи два рази на тиждень.

Дані у дослідженні було взято з японської бази даних медичного страхування.

Крім того, дослідники скоригували інші фактори, такі як споживання людиною овочів, інших фруктів та загальний стан здоров'я. Оскільки ці фактори відрізнялися, взаємозв'язок між цитрусовими та деменцією сильно не відрізнявся.

У статті автори дійшли висновку, що ці результати показують, що часте вживання цитрусових було з нижчим ризиком виникнення деменції.



Які цитрусові потрібно їсти: