ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Цей популярний фрукт може знизити ризик недоумства на 23%.

Новость на русском →
Субота 17 вересня 2022 14:21
Цей популярний фрукт може знизити ризик недоумства на 23%. Фото: Лимон допоможе знизити ризик захворіти на недоумство (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Зниження когнітивних функцій – це зниження мислення, пам'яті, концентрації та інших функцій мозку. Це явище в основному зустрічається у людей похилого віку і часто є ранньою ознакою деменції та інших нейродегенеративних станів. Один із способів зменшити ризики цього, поряд із фізичними вправами, – збалансоване харчування.

Згідно з дослідженням, нещодавно опублікованим у Британському журналі харчування, один конкретний вид фруктів може бути особливо корисним для зниження ризику деменції.

Цитрусові допоможуть знизити ризик деменції

Наукова робота передбачає, що цитрусові можуть допомогти знизити ризик розвитку деменції на 23%. Такі висновки було зроблено після вивчення понад 13 тисяч учасників японського дослідження.

Було виявлено, що у тих, хто їв цитрусові щодня, ймовірність розвитку деменції у наступні шість років була значно нижчою, ніж у тих, хто їв їх лише один чи два рази на тиждень.

Дані у дослідженні було взято з японської бази даних медичного страхування.

Крім того, дослідники скоригували інші фактори, такі як споживання людиною овочів, інших фруктів та загальний стан здоров'я. Оскільки ці фактори відрізнялися, взаємозв'язок між цитрусовими та деменцією сильно не відрізнявся.

У статті автори дійшли висновку, що ці результати показують, що часте вживання цитрусових було з нижчим ризиком виникнення деменції.

Які цитрусові потрібно їсти:

  • Лимони
  • Апельсини
  • Грейпфрут
  • Лайми
  • Мандарини
  • Клементини
  • Кумквати
  • Помело.

Як ми раніше писали, цей типовий у COVID-19 симптом може насправді бути ознакою деменції.

Нагадаємо, нещодавно вчені назвали ранні ознаки деменції та способи її лікування.

Читайте РБК-Україна в Google News
деменция врачи
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя